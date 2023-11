Buchpräsentation der Vorarlberger Familiennamen

17.734 Familiennamen, 5.600 urkundliche Belege, 552 Wappen und Siegel: Über fünf Jahre arbeitete der Namensforscher Hubert Allgäuer an diesem zweibändigen Werk.

Um das Jahr 1500 war in Vorarlberg die Zweinamigkeit weitgehend abgeschlossen, das heißt: jeder hatte einen Zu- bzw. Nachnamen. So ist „Müller“ in Vorarlberg noch heute der häufigste und „Schneider“ der zweithäufigste Name. Doch Namen können rücksichtlos wie liebevoll sein: Der Name des berühmten Dichters Friedrich von Schiller stammt von einem Vorfahren, der schielte. „Eiter“ ist der Nachkomme einer Agathe. „Köpfer“ ist ein Bader (heute ein Naturheiler), der Schröpfköpfe aufsetzt.