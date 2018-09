Bucher Dorflauf feiert „Halbrunden“

Buch. Gleich 22 Bewerbe beinhaltet die 35. Auflage am kommenden Freitag.

Am kommenden Freitag steht die Berggemeinde ganz im Zeichen der Leichtathletik: Denn der Bucher Dorflauf zählt zu einer der am längsten jährlich stattfindenden Laufevents im Ländle. Obwohl die Anzahl derartiger Sportveranstaltungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, ließen sich die Verantwortlichen des örtlichen Sportvereins nicht beirren. Somit findet auch die 35. Auflage des „Laufklassikers“ am letzten Ferienwochenende statt. Dabei werden am Freitag, den 7. September rund 130 Teilnehmer erwartet. Gut eingespielt ist das Team rund um Hauptorganisator Bruno Stadelmann, werden gesamt 22 Bewerbe ab 17 Uhr für die unterschiedlichen Alters- und Konditionsstufen angeboten. So kommen auch u.a. die „Nordic – Walker“ mit eigener Wertungsklasse auf ihre Kosten. Mit Ziel und Start beim Sportplatz Buch bestreiten die Teilnehmer Distanzen von 600 bis 4.000 Metern.