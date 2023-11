Buchautor Günther J. Wolf schenkt Buchprojekt Stunde des Herzens

Am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 findet um 19 Uhr die Charity Lesung von Günther J. Wolf mit Buchsignierung in der Remise in Bludenz statt.

Großes Vorweihnachtsgeschenk für Stunde des Herzens. Der Bludenzer Journalist und Buchautor Günther J. Wolf, übergibt Joe Fritsche sein erfolgreiches Werk

"Bilanz der Gezeiten", zu 100% als Unterstützung für die zahlreichen Familienhilfsprojekte der Vorarlberger Kinderhilfsorganisation. Begleitet wird der Abend von Musiker Erik Frei aus dem Montafon. Der Eintritt ist frei. Einzig das Buch von Günther J. Wolf, "Bilanz der Gezeiten", kann um eine Spende von € 15,- erworben werden und am Ende der Veranstaltung persönlich signiert werden. Der Verkaufserlös des gesamten Buchbestandes von "Bilanz der Gezeiten" geht an Stunde des Herzens.