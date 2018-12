Buch Narren mit halbrundem Jubiläum

Buch. Auf die Generalversammlung folgt der Jubiläumstag mit einem Umzug am Berg.

Seit ein paar Jahren treffen sich die „Buchar Lumpa“ zur Mitgliederversammlung jeweils am Sonntag. So tagte am 9. Dezember das närrische Gremium in der Kleingemeinde, wo am 24. Februar 2019 ein bunter Jubiläumstag (mit Absetzung der Gemeindeverantwortlichen, Umzug und Showprogramm) über die Bühne geht. 2003 wurde die Zunft offiziell aus der Taufe gehoben, zuvor gab es aber schon kontinuierliche närrische Akzente durch eine Initiative unter dem damaligen Koordinator Georg Flatz. Zurück zur Gegenwart: Jung und Alt verfolgten am zweiten Adventsonntag bei der 15. Jahreshauptversammlung die Berichte von Zunftmeister Jürgen Winder, Vize sowie Kassier Tobias Leitner und Schriftführer Michel Stocklasa. Neben den zahlreichen Umzugsbesuchen, der „Buschel – Aktion“ für die Kids, machen die Bucher Narren zwischenzeitlich mit einem eigenen Fahrzeug mobil.