Buch bringt neue Details zur Flucht von Tibor Foco

Neue Details rund um die Flucht des berühmtesten abgängigen Strafgefangenen Österreichs werden im Buch "Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foco. Ich war dabei" bekannt. Die Autorin, eine Vertraute Focos, schreibt unter dem Pseudonym "Trudy Truth", dass der Vater des gesuchten Linzers behilflich war, Kennzeichen zu fälschen. Sie selbst kundschaftete an der Kepler Uni Linz den Fluchtweg aus.

Wie die Frau der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) berichtete, habe sie als 24-Jährige den damals 36-jährigen Foco 1992 zum ersten Mal in Haft besucht, nachdem sie ihn zuerst per Brief kontaktiert hatte. Bald schmuggelte sie für den zu lebenslanger Haft Verurteilten ein Handy ins Gefängnis, indem sie das Telefon unter den Achseln versteckte. Die Frau fotografierte gemeinsam mit einer Arztgattin aus Oberösterreich auch für Foco mögliche Fluchtwege rund um die Uni und brachte die Fotos dem in Haft Jus-Studierenden. Den Kontakt zu der anderen Frau vermittelte ihr Foco selber.