Buben wollten mit Lehrerinnen Russisch Roulette spielen

Zwei 14-jährige Buben aus der Steiermark müssen sich demnächst wegen verbrecherischen Komplotts vor dem Landesgericht Leoben verantworten. Sie hatten über eine Chat-App Pläne gewälzt, mit Lehrerinnen und Schulkollegen Russisch Roulette spielen zu wollen. Gerichtssprecherin Sabine Anzenberger bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

Russisch Roulette ist ein makaberes Glücksspiel, das mit einem Revolver gespielt wird. Die Trommel der Waffe wird mit nur einer Patrone geladen - diese wird gedreht, an den Kopf eines Mitspielers gehalten und der Abzug betätigt. Befindet sich die Patrone gerade an der entsprechenden Position, so löst sich ein Schuss mit höchstwahrscheinlich tödlichen Folgen.