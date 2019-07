Bub vor Zug gestoßen - Motiv weiter unklar

Nach der Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof, bei der ein Bub von einem Mann vor einen Zug gestoßen und getötet wurde, blieb das Motiv weiter unklar. Dem mutmaßlichen Täter droht eine lebenslange Haftstrafe - psychischen Probleme des 40-Jährigen werden die Frage aufwerfen, ob er zur Tatzeit schuldfähig war.

Gut 13 Jahre lang lebte der Mann aus Eritrea in der Schweiz. Für die Polizei blieb er mit Ausnahme eines kleinen Verkehrsdelikts völlig unauffällig. Dann plötzlich ein Ausbruch häuslicher Gewalt in der vergangenen Woche: Der 40-Jährige schloss seine Ehefrau und die drei Kinder in der Wohnung ein, die Nachbarin bedrohte er mit einem Messer, dann machte er sich davon.