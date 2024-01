Beim Rodeln in Vorarlberg ist ein Bub in ein Bachbett abgestürzt.

Beim Rodeln in Vorarlberg ist ein Bub in ein Bachbett abgestürzt. ©APA/THEMENBILD

Beim Rodeln in Vorarlberg ist ein Bub in ein Bachbett abgestürzt. ©APA/THEMENBILD

Bub stürzte beim Rodeln in Vbg. fünf Meter in Bachbett ab

Ein 13-jähriger Bursche ist am Donnerstag beim Rodeln im Kleinwalsertal über eine fünf Meter hohe Geländekante in ein Bachbett abgestürzt und hat sich dabei verletzt. Er wurde von zwei erwachsenen Begleitpersonen geborgen, informierte die Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der 13-Jährige mit Verletzungen per Helikopter ins Krankenhaus nach Kempten (Bayern) geflogen.

Der Heranwachsende war kurz vor 12.00 Uhr als Mitglied einer Jugendgruppe auf seiner Tellerrodel auf dem Wanderweg im Bärgunttal unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Sportgerät und kam vom Weg ab. In weiterer Folge stürzte der 13-Jährige in das Bachbett des Berguntbachs ab.