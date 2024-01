Bub starb wegen Youtube-Challenge: Italiener verurteilt

Ein 20-jähriger italienischer Youtuber, der bei einer Challenge für ein Youtube-Video mit einem Lamborghini einen tödlichen Unfall verursacht hatte, bei dem ein Fünfjähriger in Rom gestorben war, ist am Mittwoch zu vier Jahren Haft und vier Monaten Haft verurteilt worden. Der junge Mann hatte im vergangenen Juni mit einem gemieteten Lamborghini-Geländewagen einen Wagen angefahren und dabei den Buben getötet sowie dessen Mutter und kleine Schwester verletzt.

Der Mann wurde wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt. Ihm wurden allgemeine mildernde Umstände zugestanden, weil er sich mit der Justiz auf ein Schnellverfahren geeinigt hatte, wie Medien am Mittwoch berichteten.

Der Unfall ereignete sich in Casal Palocco südlich der italienischen Hauptstadt. Als Folge war in Italien heftig über gefährliche Challenges in digitalen Sozialen Netzwerken debattiert worden.