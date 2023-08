Bub gewaltsam aus Wiener Kinder- und Jugendhilfe entführt

Eltern haben Sonntagnachmittag gewaltsam ihren zweijährigen Sohn aus einer Betreuungseinrichtung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MAGELF) in Ottakring entführt. Dabei wurde ein Betreuer leicht verletzt. Nach dem Paar - sie ist 42 und ukrainische Staatsangehörige, er 29 und marokkanischer Staatsbürger - und dem Kleinkind wird mit europäischem Haftbefehl gefahndet. Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MAGELF, appellierte, den Buben im Interesse des Kindeswohls zurückzubringen.

Das Paar war gegen 17.45 Uhr in die Einrichtung gekommen und wollte den Zweijährigen wieder haben. Dabei wurde es gewalttätig. Es kam zu einer Rangelei, in deren Zuge würgte der 29-Jährige einen Betreuer und riss diesen an sich. Die Frau nahm unterdessen das Kleinkind an sich, das Paar flüchtete. Die Außenstelle West des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen und fahndet nun per europäischem Haftbefehl nach dem Paar.