Bub bekam brennendes Reinigungsmittel ins Gesicht

Ein Achtjähriger ist in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Braunau durch brennendes Reinigungsmittel im Gesicht verletzt worden.

Der 15-jährige Bruder des Buben hatte Bremsenreiniger auf eine Betonplatte geschüttet und angezündet. Danach nahm er das Feuerzeug und sprühte den Strahl aus der Dose direkt in die Flamme. In diesem Moment lief das Kind genau in das Feuer. Die Eltern, die gerade nach Hause gekommen waren, verständigten sofort die Rettung, berichtete die Polizei.