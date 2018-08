Brutale Attacke mit Eisenstange in Vorarlberg: Prozess vertagt

Feldkirch - Ein Schwerverletzter und altbekannte Zwillingsbrüder als Verdächtige. Altbekannter Straftäter beschäftigt wieder einmal die Justiz.

Dieses Mal geht es in der Anklage gegen den 34-jährigen Türken um absichtlich schwere Körperverletzung. Im Sommer vergangenen Jahres wurde ein Landsmann von ihm vor seiner Haustüre in Lustenau mit einer Eisenstange brutal zusammen geschlagen. Er erlitt einen Ellenbruch, mehrere Rippenbrüche und einige Rissquetschwunden. Zwei Maskierte seien es gewesen, einen habe er eindeutig erkannt. Und das sei sein Kollege gewesen, den er seit rund 20 Jahren kennt, mit dem er aber in letzter Zeit kein gutes Verhältnis gehabt habe, so das Opfer.