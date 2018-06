Brustbehaarung liegt wieder im Trend

Auf 2,5 Zentimeter bringt es ein Brusthaar im Schnitt. Davon dürften im Sommer einige zu sehen sein, denn die Männerbrust wird wieder verstärkt zur haarigen Angelegenheit. "Aktuell bewegen wir uns in eine neue Hippie-Ära. Der perfekt glatte überstylte Prototyp der 1990er-Jahre trifft endgültig nicht mehr den Modegeschmack", so Constantin Herrmann, Beauty-Director vom deutschen Männer-Magazin "GQ".

Wildwuchs wie einst bei Tom Selleck, was optisch an ein plattgelegenes Meerschweinchen erinnert, ist aber auch nicht angesagt. “Männer sollten zeigen, dass sie sich Mühe geben”, sagt Psychologin Ada Borkenhagen. “Sie dürfen nicht einfach ‘Matte’ tragen.”

Laut einer repräsentativen Studie, die Borkenhagen mit Kollegen für die Uni Leipzig gemacht hat, entfernten 2016 zwölf Prozent der Männer Haare am Oberkörper. Vor allem in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen. Dort war es mehr als ein Viertel (27,7 Prozent). Gillette verweist auf eine eigene Studie, wonach 56 Prozent der deutschen Männer ihren Körper enthaaren. Viele machten das nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus hygienischen: “Schweiß, Hautzellen und schlechte Gerüche setzen sich im Körperhaar fest und lassen die Frische schnell verschwinden.” Da Seife nach der Haarentfernung doppelt so lange halte wie auf unrasierter Haut, bringe die Haarentfernung einen Frischevorteil von bis zu 24 Stunden. Für dauerhafte Haarentfernungen nutzen manche Laserbehandlungen.