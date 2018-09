"Bruno" für Berisha, Red Bull Salzburg und Rose

Die 22. Bruno-Gala am Montagabend im Wiener Volkstheater hat für Fußball-Meister Red Bull Salzburg zahlreiche Siege gebracht. Die "Bullen" wurden Mannschaft der Saison und waren mit Valon Berisha (Spieler), Alexander Walke (Tormann), Munas Dabbur (Torschützenkönig) und Marco Rose (Trainer) erfolgreich.

Mit Berisha – der bei der Preisverleihung nicht anwesend war – setzte sich zum fünften Mal in Folge nach Kevin Kampl, zweimal Jonatan Soriano und Andreas Ulmer ein Salzburger Fußballer durch. Die Kategorie “Aufsteiger des Jahres” ging an Smail Prevljak, der nach seiner starken Saison in Mattersburg nunmehr wieder in Salzburg kickt.