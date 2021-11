Brunner will Großprojekte schneller abwickeln

Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) macht Druck, damit es bald Gesetzesvorschläge für schnellere Projektgenehmigungen gibt. Der Druck richtet sich vor allem an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die für die Vorlage entsprechender Gesetze zuständig ist. Eine Arbeitsgruppe zum Thema habe nur einmal getagt, das sei nur ein besseres Kennenlernen gewesen und ein im Haus zirkulierender Entwurf zur UVP-Novelle sehe keine Verfahrensbeschleunigung vor, kritisiert Brunner.

Er selber könne keinen Vorschlag zur UVP-Novelle vorlegen, so Brunner, Staatssekretär im Umweltministerium, am Mittwoch vor Journalisten. "Die Ministerin legt einen Entwurf derzeit vor, der aber nicht in Richtung einer Verfahrensbeschleunigung geht." Bisher gebe es nur einen "Vor-Entwurf", bis wann das Thema in den Ministerrat kommen könnte, sei "schwer zu sagen". Erst einmal hoffe er, dass die Arbeitsgruppe zur UVP-Novelle "ernst genommen wird".