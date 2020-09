Brunner trifft Gamon in der Bundeshauptstadt

Zwei Vorarlberger*innen in Wien – MEP Claudia Gamon und Staatssekretär Magnus Brunner haben sich zu aktuellen Energiethemen ausgetauscht.

"Erfolgreiches Wasserkraftland"

„Österreich ist ein erfolgreiches Wasserkraftland", konstatiert der Vorarlberger Staatssekretär Magnus Brunner. "Die westlichen Bundesländer leisten hier einen erheblichen Beitrag. Rund 60 Prozent des derzeit produzierten Stroms stammt aus der Kraft des Wassers. Es gibt sowohl in Österreich als auch in Europa großes Potenzial, das wir ausschöpfen können, sowohl was die Effizienzsteigerung bei bestehenden Anlagen betrifft, als auch bei Neubauten“, so Brunner.