Brunner: Lösung zu Energiekostenausgleich in nächsten Tagen

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erwartet für die nächsten Tage eine Lösung mit der E-Wirtschaft zur Abwicklung des Energiekostenausgleichs, den der Großteil der heimischen Haushalte als 150-Euro-Einmalzahlung erhalten soll. Derzeit laufen nach Angaben von Brunner im Ö1-"Mittagsjournal" die Gespräche mit den Energieversorgern "sehr intensiv". Diese hatten jüngst erkennen lassen, dass sie rechtliche, technische und inhaltliche Probleme sehen.

Brunner sagte am Donnerstag im ORF-Radio, er peile eine "rechtlich sichere" und "abwickelbare" Lösung an. Die unbürokratische Hilfe solle wirksam werden, wenn die Haushalte die Mehrkosten spüren. Auf ein bestimmtes Datum wolle er sich aber nicht festlegen: "Wir werden hoffentlich in den nächsten Tagen eine Lösung präsentieren können."