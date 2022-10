Brunner bangt nach Knieblessur um Sölden-Start

Brunner will in Sölden dabei sein

Stephanie Brunner ist wenige Tage vor dem alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden angeschlagen. Nach einem Trainingssturz verspürte die Tirolerin laut ÖSV-Angaben vom Dienstag Schmerzen im linken Knie. Bei einer genauen Abklärung in der Klinik Hochrum in Innsbruck wurde aber keine schwere Verletzung festgestellt. Ob Brunner am Wochenende an den Start gehen wird, lässt sich die 28-Jährige noch offen.

"Ich bin froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist und ich muss jetzt von Tag zu Tag schauen. Um in Sölden konkurrenzfähig zu sein, muss ich natürlich fit und zu hundert Prozent bereit sein. Wie sich das Knie entwickelt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen", so die Tuxerin. Brunner erlitt in ihrer Karriere bereits dreimal einen Kreuzbandriss im linken Knie.