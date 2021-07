Brüssel will Banken und Co nachhaltiger machen

Die EU-Kommission hat ihre drei Jahre alte Strategie für mehr nachhaltige Finanzanlagen überarbeitet. Sogenannte grüne Anleihen sollen zum "Goldstandard" werden, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Banken, Versicherer und Ratingagenturen sollen künftig Umwelt- und Nachhaltigkeitsrisiken stärker berücksichtigen müssen. Die für viele Beobachter aber entscheidende Frage, ob auch Gas und Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird, wurde ausgeklammert.

Jörg Asmussen vom deutschen Versicherungsverband GDV sagte, die Unternehmen der Branche, die auch große Investoren an der Börse sind, hätten nun mehr Planungssicherheit. "Was fehlt, sind konkrete Maßnahmen und Konzepte, um das Angebot an grünen Investitionen zu erhöhen. Laut EU werden allein im Energiesektor bis 2030 jedes Jahr Investitionen von 350 Milliarden Euro benötigt." Der deutsche Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betonte, Sustainable Finance sei wichtig, um Finanzströme umzulenken. "Die Zeit drängt", so BDEW-Lobbyistin Kerstin Andreae.