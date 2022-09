Brüssel genehmigt Österreichs Gemeinsame Agrarpolitik

"Die Europäische Kommission hat uns heute grünes Licht zu unserem Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ab 2023 gegeben", sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Künftig stehen, so Totschnig, im Rahmen des GAP-Strategieplanes rund 1,8 Mrd. Euro pro Jahr für die Stabilität der heimischen Land- und Forstwirtschaft sowie für die ländliche Entwicklung zur Verfügung.

Mit der GAP wird das Agrarumweltprogramm ÖPUL inhaltlich und finanziell erweitert. "Über 570 Mio. Euro stehen künftig pro Jahr für freiwillige Umweltleistungen der heimischen Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung", ergänzt der Landwirtschaftsminister. Zusätzlich werde die Landwirtschaft in Berg- sowie in benachteiligten Regionen abgesichert. So würden über Ausgleichszulagen die Zahlungen für die ersten 20 Hektar erhöht. Für die LEADER-Regionen stünden 42 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung. Dazu kämen Initiativen zur Förderung von Erneuerbaren Energien, Stärkung der Dorfkerne oder ländlicher Innovationssysteme.