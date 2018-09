"Bruegel" im KHM als bis dato größte Werkschau des Meisters

Das Kunsthistorische Museum (KHM) zeigt ab Oktober die bisher weltweit größte Ausstellung der Werke von Pieter Bruegel dem Älteren. Rund drei Viertel der erhaltenen Gemälde des flämischen Meisters und etwa die Hälfte seiner noch existierenden Zeichnungen und Drucke werden ausgestellt. "Das ist einmalig im Leben", sagte Sabine Haag, die Generaldirektorin des KHM, vor Pressevertretern in Brüssel.

Zu den Partnern gehören auch die Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel. “Wir sind ein privilegierter Partner des KHM, neben dem wir die größte Bruegel-Sammlung besitzen”, erklärte ihr Generaldirektor Michel Draguet bei einer Pressekonferenz am Samstag. “Das belgische Königspaar wird am 1. Oktober die Ausstellung gemeinsam mit Bundespräsident Alexander van der Bellen eröffnen. Das unterstreicht den europäischen Aspekt und die Kooperation der beiden Länder”, kündigte Haag an.