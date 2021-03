Bruce Cradle: 1471,88 Euro für Verein Schmetterlinge

Beim von VOL.AT übertragenen Charity-Stream-Konzert des beliebten Singer/Songwriters konnte der Musiker eine stolze Summe für den Verein Schmetterlinge einspielen.

Das Publikum bekam die Möglichkeit, aus dem breiten Repertoire des Musikers Songs auszuwählen. Und gegen eine kleine Spende zeigte Bruce Cradle via Stream sein Können. Schlussendlich erspielte der sympathische Barde eine Summe von 1471,88 Euro. Alle Einnahmen kommen dem Verein Schmetterlinge zugute, der sich um kindliche Opfer von sexualisierter Gewalt kümmert. Außerdem kam es zur Premiere seines neuen Songs "Nobody's Sad On A Saturday Night (Uncle Kracker)", den Bruce gemeinsam mit seiner neuen Band Ace of States performt. Vielen Dank an alle Spender!