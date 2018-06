Bronze bei Heim-Staatsmeisterschaft für Dornbirns Handballerinnen

Der SSV Dornbirn fungierte als Gastgeber der U15-Handball-Staatsmeisterschaft.

Beim Auftaktspiel gegen den Titelverteidiger Atzgersdorf, schaute es zumindest in der ersten Halbzeit überhaupt nicht nach einer Medaille aus. Die Schoren-Truppe verschlief den Start komplett und nach 16 Minuten stand es bereits 15:3 für die Gegnerinnen. Dann kam aber langsam Leben ins Dornbirner Spiel. Gegen den an diesem Tag übermächtigen Gegner verlor die Mannschaft um das Betreuerteam Norbert Antal und Martina Milicevic, welche für den an diesem Wochenende verhinderten Ernst Schabernig eingesprungen war, dennoch klar mit 19:35.

Gegen Bad Vöslau lief es dann deutlich besser. Bis zur zehnten Minute war das Spiel noch offen. Dann setzten sich die Dornbirnerinnen durch und sicherten sich mit 25:17 den verdienten Sieg. Am Tag darauf wartete mit Hypo Niederösterreich ein ähnliches Kaliber wie tags zuvor Atzgersdorf. Die SSV-Mädchen gingen aber diesmal mit deutlich mehr Kampfgeist und weniger Respekt vor dem Gegner ins Spiel und diese Partie zeigte, dass man durchaus mit dem späteren Staatsmeister mithalten konnte. Einige technische Fehler und Unkonzentriertheiten verhinderten die große Sensation. Am Ende musste sich der SSV mit 17:25 geschlagen geben und schließlich um den dritten Platz im letzten Spiel gegen HIB Graz spielen. Die Mannschaft zeigte von Anfang an, dass sie die Bronzemedaille unbedingt ins Ländle holen wollte. Durch ein schnelles Spiel, geprägt von schönen und erfolgreichen Angriffen, sowie vielen erfolgreichen Kontergegenstößen und einer gut abgestimmten Abwehr holte man bis zur 32. Minute einen zehn Tore Vorsprung heraus. Danach brachte Trainer Norbert Antal den ganzen Kader zum Einsatz. Mit einem 4:0 Lauf wurde dann das Endergebnis zum 33:26 fixiert und so die ersehnte Bronzemedaille geholt.