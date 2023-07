Bronny James konnte nach Herzstillstand Spital verlassen

Gut drei Tage nach seinem Herzstillstand ist Basketball-Talent Bronny James (18), der älteste Sohn von NBA-Superstar LeBron James (38), aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles am Donnerstag mit und gab zudem Details bekannt. "Herr James wurde umgehend von hoch qualifiziertem Personal betreut und konnte nach Hause entlassen werden, wo er sich nun ausruht", hieß es vonseiten des Krankenhauses.

Bronny James hatte am Montagmorgen bei einer Trainingseinheit an der University of Southern California einen Herzstillstand erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte die Intensivstation bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der 18-Jährige musste sich Berichten zufolge einigen medizinischen Tests unterziehen, um die Ursache für den Herzstillstand zu ermitteln.