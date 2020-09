Britisches Unterhaus berät über Abkehr vom Brexit-Vertrag

Nach den bitteren Brexit-Debatten der vergangenen Jahre scheint das Drama nun wieder in das britische Parlament zurückzukehren: Das Unterhaus berät am Montagnachmittag über das umstrittene Vorhaben von Premierminister Boris Johnson, den mit der EU geschlossenen Brexit-Vertrag einseitig zu ändern.

Johnson droht nun ein Aufstand innerhalb seiner eigenen Fraktion. Viele Tories, darunter auch Brexit-Befürworter, wollen den geplanten Schritt nicht mittragen. Sie befürchten, der Bruch könnte das internationale Vertrauen in Großbritannien erschüttern und den brüchigen Frieden in Nordirland gefährden. Die Kritiker sind durchaus prominent. Als fünfter Ex-Premierminister schloss sich am Montag Johnsons konservativer Vorvorgänger David Cameron der Kritik an und erklärte, er habe bei dem Vorhaben große "Bedenken".