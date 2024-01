Britisches Parlament debattiert über Asylpakt mit Ruanda

Das britische Parlament setzt am Dienstag seine Beratungen über einen umstrittenen Asylpakt mit Ruanda fort. Der rechte Flügel der regierenden Konservativen Partei von Premierminister Rishi Sunak will den Gesetzesentwurf verschärfen. Die Rechtsaußen-Tories fordern, dass auch vor internationalen Gerichten kein Einspruch gegen Abschiebungen in das ostafrikanische Land mehr möglich sein soll. Das lehnen wiederum die moderaten Kräfte in der Partei ab.

Mit Spannung wird erwartet, ob Sunak bei der für Mittwoch geplanten dritten Lesung genügend Stimmen in den eigenen Reihen hat. Mit dem Gesetz will die Regierung ihren vom Supreme Court für rechtswidrig erklärten Ruanda-Plan retten. Geplant ist, dass irregulär eingereiste Migranten ohne Prüfung ihres Asylantrags und ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda geschickt werden. Das ostafrikanische Land, dem Kritiker Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, soll qua Gesetz zum sicheren Drittland erklärt werden. Damit würde eine weitere richterliche Überprüfung in Großbritannien weitestgehend ausgeschlossen. Dem rechten Tory-Flügel geht das nicht weit genug.