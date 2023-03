Britischer Premier Sunak bei Frankreichs Präsident Macron

Der britische Premierminister Rishi Sunak ist am Freitag zu Gesprächen mit Präsident Emmanuel Macron in Paris eingetroffen. Macron und Sunak wollen unter anderem über die illegale Zuwanderung über den Ärmelkanal nach Großbritannien sprechen, ein Dauer-Konfliktthema zwischen beiden Ländern. London wirft Paris vor, am Ärmelkanal nicht ausreichend zu kontrollieren.

2022 waren fast 45.000 Migranten illegal in Booten von Frankreich nach England gelangt. Frankreich hatte seinerseits die geplante Verschärfung des Asylrechts in Großbritannien scharf kritisiert.

Es ist das erste französisch-britische Spitzentreffen seit fünf Jahren. Die Beziehungen beider Länder hatten während der vorherigen beiden Premierminister Boris Johnson und Liz Truss gelitten, vor allem wegen eines zwischen Großbritannien, den USA und Australien geschlossenen Verteidigungspakts, das ein französisches U-Boot-Geschäft torpediert hatte.

Beide Seiten haben Interesse, nach den Spannungen der vergangenen Jahre ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufzuschlagen. Dabei ist unter anderem eine engere Zusammenarbeit bei der Verteidigung geplant.