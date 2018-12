Britischer Minister wegen Brexit-Deal zurückgetreten

Im Streit über das Brexit-Abkommen mit der EU setzt der Rücktritt eines weiteren britischen Ministers die ohnehin schon angeschlagene britische Premierministerin Theresa May zusätzlich unter Druck.

Sam Gyimah, zuständig für Forschung und Universitäten, teilte am Freitagabend via Twitter mit, er werde bei der Abstimmung am 11. Dezember im Parlament gegen den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Deal mit Brüssel votieren. Er sprach sich zudem für ein zweites Brexit-Referendum aus.