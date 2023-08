Britischer Minister rechnet mit Sieg der Ukraine

Die Ukraine wird nach Einschätzung des britischen Europaministers Leo Docherty den Verteidigungskrieg gegen Russland letztlich gewinnen. "Die Kampfkraft, das wirtschaftliche Gewicht und der politische Wille derjenigen, die die Ukraine unterstützen, sind eindeutig so, dass dies langfristig auf einen Erfolg hindeutet." Es werde jedoch wohl seine Zeit brauchen, sagte der konservative Politiker am Rande des Europäischen Forums Alpbach zur APA.

"Wir müssen in unseren Erwartungen realistisch sein. Wir können keine spektakulären Erfolge erwarten. Was wir aber tun können, ist, sie zu befähigen, ihren Kampf fortzusetzen", sagte der ehemalige Veteranenminister, der selbst als Angehöriger der britischen Armee im Irak und in Afghanistan im Einsatz war. "Es ist in gewisser Weise ein brutaler Zermürbungskrieg, aber das sollte uns nicht davon abhalten, die Ukraine weiterhin rückhaltlos zu unterstützen."