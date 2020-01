Britischer Dirigent Simon Rattle wird 65

Chefdirigent Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker galten als "Dream Team" trotz der manchmal turbulenten Zusammenarbeit. Als Rattle 2018 nach 16 Jahren in seine Heimat zurückkehrte, um das London Symphony Orchestra zu übernehmen, versprachen sich die Briten davon frische Interpretationen, mutige Ideen und klingelnde Kassen. Am Sonntag feiert Rattle seinen 65. Geburtstag.

Das tut er passenderweise mit dem Taktstock in der Hand: Das London Symphony Orchestra spielt Ludwig van Beethovens "Christus am Ölberge" und Alban Bergs Violinkonzert "Dem Andenken eines Engels" in der Barbican Hall. Typisch für Sir Simon: Interessierte Besucher können dem Meister schon bei der Probe am Vormittag über die Schulter schauen. Seit seinem ersten Posten als Dirigent setzt er sich für Musikerziehung ein. Das Leben eines Orchesters im 21. Jahrhundert drehe sich nicht nur darum, "großartige Konzerte zu geben", sagte er im "Guardian"-Webchat, sondern auch darum, "als Evangelisten für die Sache zu wirken".

Der Liverpooler galt als Wunderkind am Dirigentenpult: Partituren las er in öffentlichen Bibliotheken, spielte Schlaginstrumente im National Youth Orchestra und gründete mit 14 Jahren seine eigene Band. Zwei Jahre später studierte er an der renommierten Royal Academy of Music und gewann mit 19 den Posten des Assistenzdirigenten bei einem internationalen Wettbewerb in Bournemouth.

2013 standen dann auch die Zeichen in Berlin auf Abschied: Rattle gab bekannt, dass er 2018, mit knapp 64 Jahren, die Berliner Philharmoniker verlassen werde. "Als Junge aus Liverpool ist es unmöglich, nicht an die Frage der Beatles zu denken: "Will you still need me ... when I'm 64?"", zitierte er den Beatles-Song "When I'm Sixty Four". Er verabschiedete sich mit einer emotionalen Aufführung von Gustav Mahlers schicksalhafter Sechster Sinfonie und erhielt Ovationen. Seitdem leitet er die Londoner Symphoniker.