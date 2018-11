Britischer Brexit-Minister fordert Überprüfungsmechanismus

In Teilen der britischen Regierung kursieren Presseberichten zufolge Überlegungen, im angestrebten Brexit-Vertrag mit der EU eine Änderungsklausel durchzusetzen. Brexit-Minister Dominic Raab fordere demnach für sein Land das Recht, nach drei Monaten die geplante Regelung zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Königreich gehörenden Nordirland aufzukündigen.

Die “Financial Times” berichtete am Montag, Raabs Plan sehe vor, dass Großbritannien das Recht erhalte, einen Überprüfungsmechanismus beantragen zu können. Den Vorschlag habe er bei einem privaten Treffen mit dem irischen Außenminister Simon Coveney am vergangenen Dienstag geäußert.

Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Die Regelung des Grenzverkehrs zwischen Irland und Nordirland ist der größte Streitpunkt in den Brexit-Verhandlungen. Laut “Sunday Times” hat May die Zusicherung aus Brüssel erhalten, dass Großbritannien auch nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleiben könne, um eine harte Grenze zu vermeiden. Mays Kabinett werde am Dienstag zusammenkommen, um über den Plan zu beraten.