Britische Wirtschaft wuchs im Vorjahr um 7,5 Prozent

Die britische Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr deutlich vom Corona-Einbruch 2020 erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt wuchs um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. 2020 war sie noch um 9,4 Prozent eingebrochen - so stark wie seit rund 300 Jahren nicht mehr.

Zur Erholung trug auch das Wachstum im vierten Quartal bei. Trotz der Omikron-Welle mit hunderttausenden Neuinfektionen gab es wie schon im Sommer einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 Prozent zum Vorquartal. Damit lag die Wirtschaftsleistung nur noch um 0,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Ende 2019. Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut der britischen Wirtschaft heuer ein Wachstum von 4,7 Prozent zu, dem 2023 ein Plus von 2,3 Prozent folgen soll.

Die Bank of England (BoE) hatte im Dezember auch wegen der guten Konjunktur als erste der großen Zentralbanken seit Beginn der Pandemie den Zins angehoben - und zwar von 0,1 auf 0,25 Prozent. Sie reagierte damit auf den rasanten Preisanstieg auf der Insel. Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten über die Marke von sieben Prozent steigen und damit noch weiter über das Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent hinausschießen könnte. Angetrieben werden die Preise unter anderem durch die stark gestiegenen Energiekosten sowie aus der Pandemiekrise resultierendem Materialmangel und Lieferengpässen.

Die britische Industrie hat indessen ihre Produktion zum Jahresende hin moderat gesteigert. Nach Angaben des ONS lag die Gesamtherstellung im Dezember 0,3 Prozent höher als im November. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Im gesamten vierten Quartal lag die Herstellung 0,4 Prozent unter dem Stand des Vorquartals.

Im Dezember stieg die Warenproduktion in der Industrie ebenso wie die Energieproduktion, auch der Bereich Wasserversorgung und Abwasserbehandlung legte zu. Der Bergbau hingegen verringerte seinen Ausstoß. Die Coronakrise macht sich immer noch bemerkbar: Die Gesamtproduktion lag im Dezember um 2,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Februar 2020.