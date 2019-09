Britische Wirtschaft auf Rezessionskurs

Die britische Wirtschaft bewegt sich in Richtung Rezession. Die Geschäfte des dominierenden Dienstleistungssektors liefen im August so schlecht wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Der Einkaufsmanagerindex fiel überraschend deutlich um 0,8 auf 50,6 Punkte.

Er liegt damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50, die von der Industrie bereits seit Monaten unterschritten wird. "Nachdem sowohl die Industrie als auch das Baugewerbe im August in einem tiefen Abschwung stecken, erhöht das Fehlen eines signifikanten Wachstums im Dienstleistungssektor die Wahrscheinlichkeit, dass die britische Wirtschaft in die Rezession abrutscht", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Während der aktuelle Abschwung insgesamt nur leicht ausfalle, könne sich die Flaute mit dem beginnenden Herbst verschärfen. Sein Institut erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden dritten Quartal erneut um 0,1 Prozent schrumpfen wird.

Die Dienstleister blickten zugleich so pessimistisch nach vorn wie seit über drei Jahren nicht mehr. "Das allgemeine Beschäftigungswachstum ist inzwischen auch zum Stillstand gekommen", sagte Williamson. Viele Unternehmen befürchteten, dass sich die Auftragslage verschlechtern werde und hielten sich deshalb mit Neueinstellungen zurück.

Premierminister Boris Johnson hat zuletzt eine Schlappe im Machtkampf mit den Gegnern eines No-Deal-Brexit im Parlament einstecken müssen. Abgeordnete der Opposition und Abweichler aus seiner konservativen Partei machten den Weg frei für eine Abstimmung über einen Gesetzesentwurf, der eine dreimonatige Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 31. Jänner 2020 vorsieht, sollte vorher kein Brexit-Vertrag zustande kommen. Johnson drohte mit Neuwahlen, sollten die Parlamentarier für den Gesetzesentwurf stimmen.