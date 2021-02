Britische Wirtschaft 2020 um fast 20 Prozent geschrumpft

Trotz eines Schlussspurts zum Jahresende ist die britische Wirtschaft 2020 so stark geschrumpft wie mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) brach um 9,9 Prozent ein, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. "Die heutigen Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft durch die Pandemie einen schweren Schock erlitten hat, den Länder auf der ganzen Welt gespürt haben", sagte Finanzminister Rishi Sunak.

Die Konjunktur zog zwar zwischen Oktober und Dezember mit plus 1,0 Prozent doppelt so stark an wie von Ökonomen erwartet. Allerdings dürfte der aktuelle Lockdown Firmen und Verbrauchern wieder bremsen. So rechnet die britische Notenbank für das laufende Quartal mit einem BIP-Rückgang um 4 Prozent.