Britische Verbraucher und Firmen vor "Awful April"

Verbraucher in Großbritannien rüsten sich für einen "Awful April", einen furchtbaren April. Denn mit 1. April steigen für viele die Alltagskosten deutlich. Mobil- und Internetrechnungen werden ebenso teurer wie Wasser, Briefmarken, einige Medikamente sowie Gemeinde- und Autosteuer. Eine durchschnittliche Familie müsse mit 680 Pfund (775 Euro) Mehrkosten im Jahr rechnen, schrieb die Zeitung "Daily Mail" und sprach von der "brutalsten Lebenshaltungskrise" seit den 50er-Jahren.

Millionen Menschen würden es jeden Monat nicht schaffen, ihre Rechnungen zu bezahlen, sagte Emily Seymour von der Verbraucherschutzorganisation "Which?" der Zeitung. "Da nun die neue Welle von Preiserhöhungen in Kraft tritt, ist es entscheidender denn je, dass die Regierung und wichtige Konzerne wie Telekommunikations- und Energieunternehmen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Verbraucher zu unterstützen und klare Informationen bereitzustellen, welche Unterstützung verfügbar ist."