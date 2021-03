Britische Überseegebiete sind Top-Steueroasen für Firmen

Die Nicht-Regierungsorganisation Tax Justice Network hat sich Steueroasen für Unternehmen angeschaut und ein neues Ranking veröffentlicht. Auf den ersten drei Plätzen liegen britische Überseegebiete - die Ränge eins bis sechs belegen OECD-Staaten oder von ihnen abhängige Gebiete, geht aus dem "Corporate Tax Havens Index" hervor. Österreich ist auf Rang 33 von insgesamt 70 genannten Ländern.

Das Ranking zeige, welche Staaten Gewinnverschiebungen und Steuermissbrauch von multinationalen Konzernen am stärksten ermöglichen. In Summe seien die OECD-Staaten für mehr als zwei Drittel der weltweiten Möglichkeiten für Steuermissbrauch von Konzernen verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung.