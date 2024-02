Britische Banknoten ab Juni mit Porträt von King Charles

©APA/Bank of England

Das Porträt von König Charles wird ab dem 5. Juni auf neuen britischen Banknoten zu finden sein. Diese sollen dann in Umlauf gebracht werden, wie die Bank of England am Mittwoch mitteilte. Der König wird dann auf Fünf, Zehn-, 20- und 50-Pfund-Scheinen zu sehen sein. Sie werden neben Banknoten, die die verstorbene Königin Elizabeth zeigen und gültig bleiben, im Umlauf gebracht. Das neue Design war bereits vor mehr als einem Jahr vorgestellt worden.

Neue Banknoten mit dem Konterfei von Charles werden nur gedruckt, um abgenutzte Geldscheine zu ersetzen und um einen eventuellen Nachfrageschub zu decken, kündigte die Zentralbank an. Diese Vorgehensweise entspreche den Vorgaben des Königshauses und ziele darauf ab, die ökologischen und finanziellen Auswirkungen der Umstellung zu minimieren. Demnach sollen die neuen Geldscheine mit dem Porträt des 75-jährigen Monarchen, der für seinen Einsatz für die Umwelt bekannt ist, "sehr langsam" in Umlauf kommen werden, fügte die Bank of England hinzu.

Charles wurde nach dem Ende der 70-jährigen Regierungszeit seiner Mutter Elizabeth im Jahr 2022 König. Er wird der zweite britische Monarch sein, dessen Konterfei auf den Scheinen der Notenbank abgebildet wird. Die britische Münzanstalt Royal Mint begann Ende 2022 bereits mit der Ausgabe der ersten Münzen mit seinem Profil für den allgemeinen Umlauf.