Britische Band Elbow ist auf neuem Album "ruhelos"

Krisen, Kriege, Klimawandel: Niemand kommt an den großen Bruchlinien unserer Zeit vorbei, auch nicht Elbow. Und doch verfolgt die britische Band für ihr mittlerweile zehntes Album "Audio Vertigo" einen anderen Weg. So gern sich Sänger Guy Garvey und Kollegen in melodramatische Landschaften suhlen, so sehr sind die zwölf neuen Songs zupackend und energetisch gelungen. Aber natürlich wird nach wie vor gerne der Finger in die Wunde gelegt.

Aber trotzdem: Die dunklen Wolken am Horizont werden nicht ausgespart, wenn sich jugendliche Melancholie in "Very Heaven" ausbreitet oder Garvey in "Her To The Earth" vom "troubeling age" singt, in dem wir leben. Gleichzeitig sind da diese erhebenden Momente, die Elbow zu einer der größten Bands in Großbritannien werden ließen, seit sie mit "One Day Like This" ihren großen Durchbruch feierten. Der spezielle Humor der Formation aus Manchester, er drückt sich dann wiederum in "Knife Fight" aus, wenn von einem Messerkampf im Istanbul erzählt wird: "The fellas left together, laughing and bleeding" heißt es da. Wo das passiert ist? In einem kleinen Cafe, "it's easy to find" - man müsse nur den Gitarren und den Schreien folgen. So geht abwechslungsreicher, vielseitiger und unterhaltsamer Indie-Pop.