Brisantes Mail bringt ÖBB bei Bahn-Deal unter Druck

Die ÖBB sollen bei einem Verkauf von gebrauchten Zügen an die tschechische Staatsbahn (CD) einen Deal mit dem Staatsbetrieb eingegangen sein und dabei einen Mitbewerber ausgeschlossen haben - dies lege eine Mail zwischen den beiden Staatsfirmen nahe, berichtet "Der Standard".

Kritik an den beiden Staatsbahnen übte am Donnerstag der Verband unabhängiger Bahn-Personenverkehrsunternehmen in Europa (Allrail). "Im Unterschied zu anderen Verkehrsbereichen ist der Zugang zu gebrauchten Fahrzeugen für Newcomer im Bahnbereich eine der größten Einstiegsbarrieren: Es gibt durch die ererbte Position der nationalen Anbieter keinen funktionierenden Gebrauchtmarkt für die mit Steuergeld finanzierten Fahrzeuge der Staatsbetriebe", so die Interessenvertreter zur APA.