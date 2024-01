Brignone fährt im Zauchensee-Training Bestzeit - Puchner 4.

Federica Brignone hat im Abfahrtstraining in Zauchensee ihre derzeit starke Form unter Beweis gestellt. Die Italienerin war am Donnerstag bei prachtvollem Wetter in 1:47,32 Minuten klar die Schnellste, ihre Landsfrau Nicol Delago lag 0,41 Sekunden zurück. Hinter der drittplatzierten Sofia Goggia, einer weiteren Italienerin, landete die Pongauerin Mirjam Puchner in ihrer Heimat als beste ÖSV-Läuferin auf dem vierten Platz (+0,82).

Direkt dahinter reihte sich Ariane Rädler (+0,98) ein, die noch einmal starten durfte, nachdem sie zunächst wegen des Ausfalls von Alice Robinson abgewunken worden war. Christina Ager (+1,20) und Sabrina Maier (+1,21) beschlossen die Top Ten auf den Rängen neun und zehn, Christine Scheyer (+1,26) folgte als Elfte. Andere ÖSV-Läuferinnen wie Stephanie Venier (+1,47), Nadine Fest (+1,85) oder Cornelia Hütter (+2,27) lagen weiter zurück.

"Heute habe ich es mir einmal angeschaut", meinte Hütter danach und hob die Präparation der Piste hervor. "Es hat alles drinnen. Es ist auch wirklich zum Überwinden", sagte die Steirerin. "Die Piste ist in einem mega Zustand", verwies auch Puchner auf die Bedingungen. "Es ist richtig geschmeidig zum Fahren. Es sind eigentlich keine unruhigen Passagen, das macht es richtig angenehm."

Brignone hat in Zauchensee bereits zwei Weltcup-Rennen für sich entschieden. Die 33-Jährige gewann 2020 die Alpine Kombination, die mittlerweile nicht mehr im Weltcup-Programm ist, und vor zwei Jahren einen Super-G.

Ein Super-G steht am Freitag zunächst auch als Ouvertüre des Speed-Triple in Zauchensee auf dem Programm, danach folgt am Samstag eine Abfahrt und Sonntag ein weiterer Super-G. Die Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin lässt die Rennen aus, um sich zu schonen. Die US-Amerikanerin will wieder am Dienstag, 16. Jänner, beim Nachtslalom in Flachau angreifen.