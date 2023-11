Briefträger in Wien stahl jahrelang tausende Postsendungen

Ein Postbediensteter soll über fünf Jahre hinweg tausende Postsendungen entwendet haben. Laut einer Aussendung des Innenministeriums flog der Mann durch Ermittler des Bundeskriminalamtes (BK) auf, die Scheinkäufe im Internet getätigt hatten. Ein Kollege beobachtete den 50-Jährigen dann im vergangenen September, wie er Kuverts öffnete, den Inhalt an sich nahm und die Umschläge wegwarf.

Die Kriminalbeamten hatten im Juni und Juli Scheinkäufe getätigt, unter anderem Falschgeld und ein gefälschte Dokumente. Doch sie warteten vergeblich auf die Lieferungen, ein Dokument war bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Am 20. September 2023 wurde der Zusteller in der Zustellbasis in Wien-Landstraße von einem Kollegen beim Öffnen der Kuverts beobachtet. Die Polizei fragte den Zusteller daraufhin, ob er sie an seiner Wohnadresse nachschauen lasse, was er erlaubte.