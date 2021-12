"Briefe von radikalisierten Verfassern im Rathaus"

Die Dornbirner Bürgermeisterin und Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann über Drohgebärden von Maßnahmen-Kritikern und den Schutz von Krankenhauspersonal.

Andrea Kaufmann: Ich spreche täglich mit den Bürgerinnen und Bürgern und erhalte dabei viel Zuspruch. Kritik und Frustration an der aktuellen Situation sind selbstverständlich auch dabei. Persönliche Anfeindungen habe ich noch keine erlebt, wenngleich deutlich spürbar ist, dass die Menschen nach fast zwei Jahren Pandemie müde werden. In den vergangenen Wochen sind bei uns im Rathaus immer wieder Schreiben eingelangt, die eine gewisse Radikalisierung der Verfasser aufzeigen. Die Absender der Briefe existieren gar nicht, weshalb wir von einer organisierten Aktion Einzelner ausgehen können. Dieselben Schreiben haben auch andere BürgermeisterkollegInnen erhalten. Drohungen sind mir nicht bekannt. Es ist wichtig, dass wir die aktuelle Entwicklung gut im Auge behalten und den Menschen, die teilweise verunsichert und skeptisch sind, positive Perspektiven anbieten. Sollten Grenzen überschritten werden, muss natürlich gehandelt werden. Für mich völlig unverständlich sind Aktionen, mit denen die derzeit wirklich nicht einfache Arbeit unserer Krankenhausmitarbeiter:innen diskreditiert wird.

Andrea Kaufmann: Die Städte und Gemeinden tragen die Maßnahmen selbstverständlich mit, weil sie notwendig sind. Ich gehe davon aus, dass das von den Kolleg:innen in den Vorarlberger Rathäuser auch so gesehen wird und bekomme auch entsprechende Rückmeldungen. Das wichtigste ist nach wie vor die Absicherung unseres Gesundheitssystems und wir sehen derzeit einmal mehr, wie schnell sich die Situation in den Krankenhäusern zuspitzen kann. Der Gemeindeverband ist eine zuverlässige Stütze sowohl für das Land als auch für den Bund und ein wichtiger Ansprechpartner für die Vorarlberger Gemeinden. Als Servicestelle und Kommunikationsdrehscheibe konnten wir die Gemeinden in den bereits fast zwei Jahre Pandemie sehr gut unterstützen. Das ist letztlich auch unsere Aufgabe, der wir mit einem gut aufgestellten und professionell arbeitenden Team gerne nachkommen.