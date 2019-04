Brexit - Verhandlungen zwischen Tory und Labour gehen weiter

Die kurze Ruhepause bei den Brexit-Wirren über die Osterfeiertage sind vorbei. Am Dienstag werden die Gespräche zwischen den Tories und der Labour Party fortgesetzt, allerdings ohne deren Chefs Premierministerin Theresa May und Jeremy Corbyn. Unterdessen gehen die Forderungen nach einem Rücktritt Mays aus ihren eigenen Reihen weiter.

Jedenfalls sollen von Seiten der Konservativen der May-Stellvertreter David Lidington und Brexit-Minister Steve Barclay sowie von Labour Keir Starmer sowie Rebecca Long-Bailey teilnehmen. Der Tory-Abgeordnete Nigel Evans rief May laut “Daily Mail” auf, als Premierministerin “so bald wie möglich zurückzutreten”. Nur so könne eine “frische Führung der Konservativen Partei” die “Sackgasse” beenden. Sollte es am Dienstag eine solche Rücktrittsankündigung von May geben, “könnten wir unmittelbar den Prozess starten”.