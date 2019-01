Brexit: Run auf Pässe anderer EU-Länder

Angesichts des bevorstehenden Brexits ist die Zahl der Briten, die die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Landes annehmen, erheblich gestiegen. Das gilt beispielsweise für Einbürgerungen in Deutschland, Irland, Portugal und vielen weiteren Ländern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die einzelnen EU-Staaten legen die Hürden für Einbürgerungen unterschiedlich hoch.

Das zerstrittene britische Parlament will am kommenden Mittwoch wieder seine Brexit-Debatten aufnehmen und in der dritten Jänner-Woche über den zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abstimmen. Eine Mehrheit für das Abkommen gilt derzeit allerdings als unwahrscheinlich.