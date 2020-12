Brexit-Deal laut Irland noch diese Woche möglich

Der irische Ministerpräsident Micheál Martin ist zuversichtlich, dass ein Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen in greifbare Nähe rückt. "Die Landebahn für ein Abkommen ist in Sicht. Es wird politischen Willen erfordern, den Deal abzuschließen, und es gibt verschiedene Optionen, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen", sagte Martin in der Zeitung "Irish Times" am Montag.

Er sei zuversichtlich, dass das Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU noch diese Woche unterzeichnet werden könnte.

Die Verhandlungen zwischen der EU und der Regierung in London über eine Regelung der bilateralen Beziehungen nach dem Brexit waren in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten. Kommt es bis Jahresende nicht zu einer Einigung, würde Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen.