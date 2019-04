Brexit-Chaos lässt britische Dienstleister schrumpften

Die in Großbritannien dominierenden Dienstleister haben angesichts des Brexit-Hickhacks erstmals seit annähernd drei Jahren den Rückwärtsgang eingelegt. Der Einkaufsmanagerindex fiel im März um 2,4 auf 48,9 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.

“Es gab weitverbreitete Berichte, dass die innenpolitische Unsicherheit die Nachfrage eingeschränkt hat”, erklärte das Institut. “Die Kunden hoffen auf Klarheit über den Ausgang des Brexits, bevor sie sich für neue Projekte engagieren.” Damit deute sich ein Schrumpfen der Wirtschaft im zweiten Quartal an, sollte sich die Nachfrage nicht plötzlich wieder beleben. Danach sieht es nicht aus, denn die Aufträge fielen zuletzt drei Monate in Folge. Eine so lange Durststrecke gab es zuletzt 2009.