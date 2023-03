Stefan Brennsteiner ist in Kranjska Gora vorne dabei

Stefan Brennsteiner ist in Kranjska Gora vorne dabei ©APA/BARBARA GINDL

Brennsteiner Vierter bei Odermatt-Führung in Kranjska

Stefan Brennsteiner mischt beim von ihm geliebten Riesentorlauf von Kranjska Gora als Halbzeit-Vierter vorne mit, in Führung liegt aber Dominator Marco Odermatt. Der Schweizer war im ersten Durchgang des Klassikers am Podkoren bei Sonnenschein 0,65 Sek. schneller als Brennsteiner, der gute Pistenbedingungen auch mit Startnummer 13 zu einer Topfahrt zu nutzen wusste. Der Pinzgauer schloss die jüngsten drei Rennen in Kranjska Gora auf den Rängen zwei, fünf und drei ab.

Auf Podestkurs in Slowenien liegen Lokalmatador Zan Kranjec (+0,53) und Henrik Kristoffersen (+0,54). Zweitbester Österreicher war Marco Schwarz (6.), der im unteren Teil viel Zeit einbüßte (+0,94). Für Manuel Feller war das Rennen nach 20 Sekunden vorbei. Es war der vierte Ausfall des Tirolers in dieser Disziplin hintereinander. Raphael Haaser lag nach 30 Läufern auf Platz 15, Roland Leitinger auf 19, Patrick Feurstein auf 21. Die Entscheidung findet ab 12.30 Uhr (live ORF 1) statt.