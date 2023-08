Brennerbahnstrecke ab Mittwoch wieder freigegeben

Die seit 6. August wegen Bauarbeiten gesperrte Brennerbahnstrecke wird ab morgen, Mittwoch, nach zweieinhalb Wochen planmäßig wieder für den Verkehr freigegeben. 50 Sanierungsmaßnahmen seien erfolgreich umgesetzt worden, hieß es seitens der ÖBB in einer Aussendung. Dafür seien 15 Millionen Euro geflossen. 2.500 Meter Gleise wurden neu verlegt. Die ÖBB zählten 4.000 Stück Schwellen und 5.000 Tonnen Gleisschotter. Neben Gleis- und Tunnelbaumaßnahmen wurden auch Mauern saniert.

Zudem wurden acht Weichen erneuert und drei saniert. Jede dieser Weichen wiege bis zu 75 Tonnen, hieß es. Die Sperre wurde auch genützt, um die Bahnsteigkanten an den Bahnhöfen Steinach am Brenner und St. Jodok am Brenner zu sanieren, informierten die ÖBB.