Bremer wegen Elfmeterpfiff beim Cup-Out gegen Bayern sauer

Niko Kovac und Florian Kohfeldt hatten beide einen "packenden Pokalfight" gesehen, doch beim Knackpunkt des Spiels fanden sie nicht zueinander. "Wir sind zwei befreundete Trainer, aber beim Elfmeter sind wir nicht einer Meinung", sagte Werder Bremens Coach Kohfeldt am Mittwochabend nach der 2:3-Niederlage im Halbfinale des deutschen Fußball-Cups gegen Bayern München mit ÖFB-Star David Alaba.

Der Rekord-Pokalsieger zog nach dem knappen, aber verdienten Erfolg zum 23. Mal ins Finale ein. Dort ist am 25. Mai in Berlin RB Leipzig der Gegner. Werder bleibt dann nur die Zuschauerrolle – was Kohfeldt ungerecht findet, denn den siegbringenden Foulelfmeter, den Robert Lewandowski (83.) verwandelt hatte, stufte er als “brutal” und unberechtigt ein. Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie hatte Kingsley Coman im Strafraum leicht mit dem Ellbogen berührt, der Franzose fiel daraufhin und holte so den Strafstoß heraus.