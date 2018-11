Bremen verlor zum 2. Mal in Folge, Gladbach neuer Zweiter

Werder Bremen hat im zehnten Spiel der deutschen Fußball-Bundesliga die dritte Niederlage kassiert. Das Team von Coach Florian Kohfeldt verlor am Sonntag bei Mainz mit 1:2. Die Bremer, bei denen Florian Kainz in der 56. Minute ausgetauscht und Martin Harnik in der 72. Minute eingewechselt wurde, sind Sechster, Mainz verbesserte sich mit dem ab Minute 81 spielenden Karim Onisiwo auf Rang zwölf.

Für Mainz waren Jean-Philippe Mateta (25.) und Jean-Philippe Gbamin (51.) erfolgreich. Außenverteidiger Philipp Mwene verpasste die Partie kurzfristig wegen einer erlittenen Knieblessur. Der FSV ließ eine Negativserie von zwei Niederlagen in Folge sowie sechs Partien ohne Sieg hinter sich.

Den Bremern gelang durch Routinier Claudio Pizarro (78.) nur der Anschlusstreffer, sie gingen damit nach dem 2:6 gegen Leverkusen zum zweiten Mal en suite als Verlierer vom Platz. Harnik hätte sie verhindern können, sein Kopfball in der 90. Minute fiel aber zu schwach aus.

Im zweiten Sonntagspiel setzte sich Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf dank Toren von Thorgan Hazard (48./Elfmeter, 82.) und Jonas Hofmann (67.) klar 3:0 durch. Dadurch stiegen die Gladbacher zum ersten Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund auf. Vier Zähler fehlen auf den Spitzenreiter. Düsseldorf ist gemeinsam mit Stuttgart Letzter, Kevin Stöger bekam keine Einsatzminuten.